La Mazzini come non l'avete mai vista

La Spezia - Torna la Giornata Internazionale della Guida Turistica (istituita nel 1990 dalla World Federation of Tourist Guides Association e promossa in Italia da ANGT, Associazione Nazionale Guide Turistiche) e la sezione della Spezia dell’Associazione Guide Turistiche Liguria propone visite guidate gratuite a un bene storico-culturale locale. Ricollegandosi all’iniziativa dell’edizione 2019, dedicata alla figura di Ubaldo Mazzini, primo direttore della biblioteca che gli sarà poi intitolata, quest’anno vogliamo ricostruire la storia e scoprire il presente di una realtà importante del nostro territorio: la Biblioteca Civica “Ubaldo Mazzini” della Spezia, che dagli inizi del Novecento è custode del patrimonio archivistico e librario cittadino.



“La Biblioteca Ubaldo Mazzini: da palazzo nobiliare a biblioteca civica” è appunto il titolo di questo itinerario, che metterà in luce le origini dell’edificio, nato a fine Ottocento come residenza della famiglia Crozza, divenuto poi proprietà comunale e scelto come sede della prima biblioteca della città. Grazie alla collaborazione del personale della Biblioteca avremo anche modo di visionare alcuni beni dell’Archivio Storico e dell’importante nucleo di testi antichi custoditi alla Mazzini, tra cui i preziosi corali miniati appartenuti al convento di San Francesco Grande.



L’appuntamento è per sabato 22 febbraio, alle 10 e alle 15.30, di fronte all’ingresso della Biblioteca Mazzini, corso Cavour 251, La Spezia. Per motivi organizzativi la partecipazione è su prenotazione obbligatoria al numero 366 7157217 o all’indirizzo agtl.laspezia@gmail.com. Per informazioni su tutte le iniziative dell’edizione 2020 della Giornata Internazionale della Guida Turistica: www.giornatadellaguidaturistica.it, Facebook. https://www.facebook.com/GIDGT/, Twitter @giornataguida