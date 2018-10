La Grande Guerra al Civico con "Sono io a non essere tornato"

La Spezia - Nell’ambito delle celebrazioni per commemorare il centenario della Prima Guerra Mondiale sabato 13 ottobre alle 21 (ingresso gratuito) il Teatro Civico ospiterà “Sono io a non essere tornato”, uno spettacolo dedicato alla Grande Guerra a cura di A.C.I.M., l’Associazione Culturale Iniziative Musicali. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune della Spezia, la Provincia, la Prefettura e la Società Storica Spezzina.



“Sono io a non essere tornato” e’ uno spettacolo “multimediale” con storia, musiche, filmati originali, canzoni, poesie e lettere dal fronte, che vedrà impegnati diversi artisti spezzini e membri dell’Associazione Culturale. In scena il gruppo musicale composto da Marco Gianardi (batteria), Graziano De Antoni (basso), Andrea Foce (pianoforte e voce), Emiliano Bagnato (chitarra), Lorenzo Di Alesio (chitarra), Claudio Barone (voce, chitarra e mandolino). Sul palco saliranno anche Maurizia Del Bello (voce), Fulvio Bonamin (percussioni). Cristina Aroni (voce), accompagnata da Andrea Foce, Natalia Caprili (voce e fisarmonica), Gianluca Donati (chitarra), Armando Magnani (voce), Valentina Pira e Andrea Belmonte del duo musicale “Le canzoni da marciapiede”, il Coro “S. Leonardo” di Santo Stefano Magra, Elisa Romano e Angela Minniti (voci recitanti), Claudio Falchi (voce narrante).

La programmazione immagini è curata da Enzo Barone.