La Giovane Orchestra Spezzina suona la tradizione natalizia

La Spezia - Sabato 14 dicembre, in occasione delle festività natalizie, la GOSP - Giovane Orchestra Spezzina presenterà un concerto di Natale presso il Cinema Teatro Palmaria del Canaletto alla Spezia (inizio alle 21). I giovani ragazzi dell’Orchestra - formata nel 2013 con il sostegno della Fondazione Carispezia e la collaborazione dei Distretti sociosanitari provinciali - eseguiranno un programma che spazierà da brani di grandi autori classici come Elgar, Bernstein e Meyer fino ad alcuni tra i più famosi brani della tradizione natalizia. Il concerto, organizzato dalla Cooperativa Bequadro che cura la docenza dell’Orchestra, sarà ad ingresso libero con la possibilità di lasciare un’offerta secondo la modalità “up to you”. Le donazioni raccolte in occasione dell’evento saranno devolute all’Oratorio Don Bosco del Canaletto per l’acquisto di un’altalena per ragazzi con disabilità, da posizionare all’interno del cortile.



Sono una novantina i bambini e adolescenti dai 5 ai 18 anni di tutto il territorio della provincia della Spezia che fanno parte della GOSP: giovani seguiti dai servizi sociali, provenienti da case famiglia o che frequentano centri di aggregazione giovanile del territorio. L’Orchestra, che si ispira all’esperienza di "El Sistema", creato dal musicista ed economista venezuelano José Antonio Abreu, si fonda sul valore della musica come un linguaggio universale e strumento di integrazione sociale capace di superare disuguaglianze e diversità. La formazione musicale dei bambini e dei ragazzi della GOSP è gestita dalla Cooperativa Bequadro, organizzazione no-profit formata da un gruppo di giovani musicisti diplomati al Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia. Gli incontri si svolgono a cadenza settimanale presso diversi centri del territorio; i giovani musicisti si riuniscono per suonare tutti insieme all’interno dell’Orchestra, almeno due volte al mese, presso l’Oratorio Don Bosco del Canaletto. Per maggiori informazioni sulle modalità attraverso le quali contribuire alla crescita del progetto GOSP: http://www.giovaneorchestraspezzina.it/dona/