La Germania oggi a trent'anni dall'unità, organizzata l'ACIT

La Spezia - In occasione del 30° anniversario dell'Unità tedesca e in coincidenza con il semestre di presidenza tedesca del Consiglio Europeo, Renzo Brizzi, giornalista residente a Colonia, propone una panoramica dell'attuale situazione tedesca ed europea. In un momento successivo avrà luogo una fase di interazione con gli studenti dell'Istituto "Fossati-Da Passano", La Spezia.

Renzo Brizzi, nato in Toscana, ha cominciato le sue esperienze giornalistiche in Francia, soprattutto a Parigi, dove ha vissuto diversi anni. Si è trasferito a Colonia nel 1981, dove ancora vive. Ha lavorato presso Radio Colonia, la trasmissione in lingua italiana del WDR che informava i lavoratori italiani sugli avvenimenti più importanti in Italia, strumento di integrazione nella società tedesca. E' stato tra i fondatori di Funkhaus Europa, il programma internazionale e interculturale prodotto dal WDR e da Radio Brema in collaborazione con Radio Berlino Brandeburgo. Dopo il suo pensionamento prende la presidenza dell’associazione di giornalisti italo-tedeschi MediaClub Germania, per la quale organizza incontri e dibattiti sulle relazioni italo-tedesche e su temi europei.