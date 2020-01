La Fabbrica, doppio appuntamento con il mercato dell'ingegno e la mostra mercato di fumetti e dischi

La Spezia - Sabato 18 e domenica 19 gennaio il Centro Commerciale La Fabbrica ospita il consueto mercatino dell’arte e dell’ingegno coordinato come sempre dall’Associazione RILAX ed il quarto appuntamento annuale con la “Mostra mercato – scambio di dischi in vinile, C.D. e fumetti” organizzata dall’’Associazione Culturale “Fumetti … e dintorni”. 20 espositori in galleria che acquisteranno, valuteranno, scambieranno o venderanno, fumetti di ogni genere (Diabolik, Tex, Kriminal, DylanDog, Uomo ragno, ecc.) e dischi di qualsiasi tipo, dal Rock, Pop, Funky, sigle di cartoni animati e di pubblicità. I privati non dovranno perdere l'occasione per svuotare le loro cantine e soffitte e portare i loro oggetti agli espositori che li acquisteranno o scambieranno. Sarà una due giorni all'insegna non solo del collezionismo, ma indicata anche per chi avrà voglia di rinnovare una passione antica, sfogliare il fumetto più amato, iniziare una nuova raccolta di vinili.