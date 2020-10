La "Domenica di Carta" all'Archivio di Stato si terrà in modalità digitale

La Spezia - L'Archivio di Stato della Spezia avvisa che la partecipazione alla "Domenica di carta 2020” è annullata in presenza e verrà proposta in modalità digitale (http://archiviodistatolaspezia.beniculturali.it). Questo a causa dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Regione Liguria n. 65/2020, che ha disposto che "sono vietate le manifestazioni pubbliche e private" in tutto il territorio della Provincia di La Spezia fino alle ore 24:00 dell’11 ottobre 2020.

L'Istituto ribadisce inoltre che "erano state predisposte tutte le misure organizzative opportune per l'accesso in sicurezza su prenotazione".