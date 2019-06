La Dante premia Ignazio Gaudiosi e Francesco D’Episcopo

La Spezia - Il comitato della Spezia della Società Dante Alighieri segnala la recente attribuzione di due importanti riconoscimenti al poeta spezzino Ignazio Gaudiosi (1931) e al cattedratico campano Francesco d’Episcopo (1949), da anni autorevolissimo conferenziere in vari eventi letterari programmati in città e provincia dall’associazione presieduta da Pietro Baldi. Ad essi la presidenza nazionale della “Dante” ha assegnato il significativo Diploma di Benemerenza, firmato da Andrea Riccardi, che premia l’indiscusso prestigio di figure della cultura italiana ed internazionale. Gaudiosi vanta la pubblicazione di sillogi di considerevole levatura linguistica, l’ultima delle quali “Il seme del sogno”, favorevolmente accolta, al pari di quelle che l’hanno preceduta, da giudizi molto lusinghieri.

Francesco D’Episcopo, insigne docente di Letteratura italiana dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha indagato con meticolosi studi l’intero itinerario poetico di Gaudiosi sviluppato con immutato impegno in vari decenni. Il docente, particolarmente legato alla nostra città, è accreditato di una doviziosa produzione saggistica riguardante la letteratura italiana e internazionale, anche con un approfondito sguardo di spessore multidisciplinare, che gli ha consentito di ricevere innumerevoli attestati, tra cui, per ben cinque volte, il Premio per la Cultura della presidenza del Consiglio dei ministri.