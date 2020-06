La "Dante" lancia un trittico di videoconferenze su Skype

La Spezia - La “Dante” della Spezia per mantenere un dialogo con i soci e gli amici, in questo periodo, propone la prima di tre videoconferenze sulla piattaforma Skype che si svolgerà venerdì 19 giugno alle 17.30 sul tema "Storia della Chiesa: umili come gocce d’acqua. La gestione del fenomeno della grande migrazione italiana di fine '800".



Relatore sarà il dottor Luigi Serreli, laurea magistrale in Storia e civiltà a Pisa con una tesi di ricerca in storia comparata delle società contemporanee sull’argomento “Bosniaco? Serbo geneticamente deforme”. Dal 1999 al 2015 Comandante della Brigata e Tenenza della Guardia di Finanza di Sarzana.



Per collegarsi sarà sufficiente utilizzare l'Url https://join.skype.com/g0uBhE9WeJmV.

Una volta effettuato l'accesso, si prega di disattivare il proprio microfono per non disturbare il relatore; terminata la relazione, sarà possibile indirizzare domande al dottor Serreli per iscritto utilizzando il pulsante della chat in basso sullo schermo.