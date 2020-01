La Crew Hip Hop Spezzina Unity Force primeggia anche all’estero

La Spezia - Il 2020 della Crew Hip Hop “Unity Force”, emblema della scuola “Street City Project” con sede presso la Ginnastica Canaletto inizia con un podio di tutto rispetto. La realtà spezzina, che ha sede al PalaMariotti, ha partecipato al Contest “I am new feet”, che ha preso luogo nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 gennaio a Liegi in Belgio, ed è noto su tutta la scena europea come uno dei migliori eventi dedicato interamente a ragazzi tra gli 8 e i 21 anni. Le ragazze si sono battute contro gruppi provenienti da Francia, Polonia, Spagna, Italia e Svizzera, confrontandosi con ballerini professionisti di altissimo livello e competenti su tutti gli stili appartenenti a questa cultura: Krump, House, Locking, Popping, e molti altri.



Grazie al duro lavoro svolto, fisico e mentale che una competizione di questo tipo richiede, le Unity hanno saputo mantenere alto l’onore Italiano conquistando il terzo posto. I loro insegnati Rebecca Catania e Gabriele Mascolo hanno trasmesso alle loro allieve il vero spirito di questa cultura, avendo avuto l’opportunità loro stessi di viverlo all’estero. Purtroppo in Italia è difficile trovare luoghi di aggregazione dove i ragazzi che amano questo mondo possano viverlo a 360°, conoscerlo più da vicino, esprimersi e condividere la propria passione attraverso l’arte del freestyle.