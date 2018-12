La Compagnia degli evasi rappresenterà la Liguria al Gran Premio di teatro amatoriale

La Spezia - Si è svolta presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio FITA Liguria “Tre caravelle” 2018, concorso riservato alle compagnie teatrali amatoriali affiliate FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) del territorio ligure. Cinque le compagnie finaliste che si contendevano il titolo: 7a7mbre (Savona) con “Appartamento al Plaza” di Neil Simon, Compagnia degli evasi (La Spezia) con “Acre odore di juta” di Marco Balma, Il crocogufo (Genova) con “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo, La pozzanghera (Genova) con “Rumori fuori scena” di Michael Frayn e Ramaiolo in scena (Imperia) con “Quando il gatto non c'è” di Mortimer e Cooke



Ha vinto la seconda edizione del premio “Tre Caravelle” lo spettacolo “Acre odore di juta” portato in scena dalla Compagnia degli Evasi. Questo in sintesi il giudizio espresso dalla Giuria tecnica: “Con “Acre odore di juta” le cinque attrici e le due registe, tutte ragazze giovani e piene di generosa energia, danno vita alle vicende, alle emozioni, ai sentimenti della drammaturgia limpida e controllata di Marco Balma. Ne abbiamo apprezzato la coralità, l’essenzialità dell’azione scenica raccolta in una semplice scatola nera animata da pochi elementi praticabili, l’uso sapiente dell’illuminotecnica, la gestualità incisiva, il discreto intervento musicale di Livio Bernardini e Egildo Simeone e la professionalità complessiva.”

Sarà dunque la compagnia spezzina a rappresentare la Liguria al Gran Premio Nazionale di teatro amatoriale (GPTA) FITA che si svolgerà in Campania a partire da gennaio 2019.



Un lavoro difficile quello della giuria che ha dovuto valutare le oltre 20 opere in concorso, scegliere le meritevoli della finale e decretare infine la vincitrice. Nell'ambito della cerimonia è stato anche assegnato il “Premio Scotti” 2018 ai due attori che si sono particolarmente distinti nelle cinque opere finaliste. Il Premio al Miglior Attore è andato a Federico Finocchiaro della Compagnia Ramaiolo in Scena di Imperia, per la sua interpretazione di George Roper nella commedia “Quando il gatto non c'è”, mentre il Premio alla Migliore Attrice è andato ad Ornella Sansalone della Compagnia Il crocogufo di Genova per la sua interpretazione di Filumena Marturano in “Filumena Marturano”.

Emozionante la consegna di questi due riconoscimenti avvenuta per mano di Elena Paolicchi Scotti, vedova di Pietro Scotti, grande appassionato di teatro, che ha voluto onorare la memoria del marito istituendo il Premio Scotti. “Un doveroso ringraziamento” dichiara Giovanni Cepollini, presidente Ragionale FITA Liguria “va ad Eugenio Maliscev che ha curato l'organizzazione del Premio, alla giuria tecnica, composta da Giuliana Manganelli, Vito Malcangi e Silvana Zanovello, per la professionalità con cui ha svolto il proprio compito, al Museo Biblioteca dell’attore di Genova che ha ospitato la cerimonia di premiazione, alla FITA nei suoi rappresentanti Nazionali, Regionale e Provinciali che hanno promosso questa iniziativa, ma soprattutto alle compagnie affiliate che hanno creduto in questo progetto partecipato con entusiasmo”