La Biblioteca Mazzini riconquista il 'salone romano'

La Spezia - Un rafforzamento del sistema bibliotecario che passa anche dalla 'Sala dell'acquario' nei locali della Biblioteca Mazzini. Ad annunciarlo è stato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini a margine della conferenza stampa di fine anno che si è tenuta al Museo Lia (clicca qui, qui e qui).

In sostanza si potrà tornare ad accedere ad un'area che molti spezzini, forse, non hanno mai visto. Appunto la 'Sala dell'acquario', come l'ha definita il sindaco, cioè il salone romano, spazio compreso tra la Mazzini e il Museo di Via Curtatone.



"Partirà a breve - ha continuato il primo cittadino - il progetto per riaprire l'area, che sarà a disposizione degli studenti e illuminata a vetro, e che custodisce delle opere di epoca romana molto belle. Abbiamo una Mazzini riaperta che ci è costata grandi sacrifici, il Lia che ha un'aula dedicata allo studio. E i progetti, chiaramente, non si fermano. Noi puntiamo tantissimo sui giovani e riteniamo giusto che abbiano spazi consoni alle loro esigenze. Questo progetto sulla Mazzini ne è un esempio e non posso dimenticare il premio ricevuto per la nuova Beghi. L'anno prossimo saremo al lavoro per permettere una fruizione migliore anche dell'ex sede della Fitram".



C.Alf.