L'ultima mossa di Marzia Ratti: chiedere in prestito il Basquiat

La Spezia - Ha preso carta e penna e ha chiesto di poter esporre il "Clay Liston" di Jean-Michel Basquiat per all'interno del CAMeC per un mese. Potrebbe essere uno degli ultimi atti di Marzia Ratti da direttrice dei Servizi Culturali del Comune della Spezia. Quell'opera passata brevemente dalle mani del Comune a cavallo del millennio insieme al resto della donazione Cozzani ma che nessuno spezzino ha mai potuto vedere. Perché lì in quella lista di 970 capolavori c'era finito per sbaglio ed era stato dunque reclamato indietro pochi anni dopo e in seguito venduto all'asta. Una clausola dovrebbe in ogni caso garantire al Comune della Spezia la possibilità di esporlo per un mese all'anno. Sarà così? La risposta non la riceverà la dottoressa Ratti ma chi le succederà.