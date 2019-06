L'organista Johannes Skudlik alla rassegna "Il suono del tempo"

La Spezia - Torna il festival “Il suono del tempo - Antichi organi 2019. XXXVIII rassegna internazionale d’organo città della Spezia”. Si parte venerdì 14 giugno, alle ore 21.15, nella Chiesa santissimi Giovanni e Agostino della Spezia si terrà il concerto dell’organista Johannes Skudlik dedicato alle musiche di J. S. Bach, S. Scheidt, W. A. Mozart, J. K. Kerll, C. P. E. Bach. Durante l’esibizione si avrà la possibilità di vedere il musicista attraverso uno schermo sul quale verrà proiettato l’intero concerto.

L’Organista, Johannes Skudlik, dopo aver compiuto gli studi classici si è laureato in organo, dire- zione e musica sacra presso l ´Università di Monaco con G. Weinberger e F. Lehrndorfer. Come di- rettore d ´orchestra si è perfezionato con E. Jochum e C. Abbado. Dal 1979 é organista titolare della cattedrale Maria Himmelfahrt di Landsberg/Lech, dove ha fondato e dirige il “Landsberg Oratorio Choir“ e la “Con-brio Chamber Orchestra“ , con la quale ha eseguito le più note Messe e composi- zioni di Musica Sacra di Bach, Händel, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Brahms, Mendels- sohn, Bruckner, Puccini, Verdi, Dvorak. Come direttore d’orchestra, collabora anche con l’Orche- stra Sinfonica della Radio Bavarese, la Filharmonia di Berlino e l’Orchestra of the Age of En- lightenment di Londra. Nel 2012 ha diretto all’Arena di Verona un Concerto di J. Guillou per nove organi. Come organista e clavicembalista, ha tenuto numerosissimi concerti in tutta Europa, Islanda, Stati Uniti e Giappone. Ha inciso 20 cd ed effettuato numerose registrazioni per importanti emittenti europee ed americane, fra cui Rias di Berlino, WGBH di Boston, Bavaria TV e Broadcasting, RAI uno Italia e Televisione polacca. J. Skudlik è direttore artistico del Festival organistico Europeo “Via Claudia Augusta” con 50 concerti fra Landsberg e Venezia, del Bayerischer Orgelsommer e dell’Euro Via Festival “Roma-Santiago”.

L’organo “Fratelli Serassi”, del 1823 della chiesa SS. Giovanni e Agostino è collocato sopra l’ingresso, in cantoria lignea con parapetto dipinto. La cassa lignea è in stile neoclassico, addossata al muro, e il prospetto ad unica campata, sormontato da lunette dipinte raffiguranti due angeli. Ha 23 canne di facciata disposte a tre cuspidi con bocche allineate e labbri superiori a mitria. L’organo è stato restaurato per la prima volta nell’ottobre del 1893 da Pietro Asinelli, con l’aggiunta di un mantice a compensazione; un successivo intervento, restaurativo e migliorativo, ad opera di Gaeta- no Cavalli di Lodi, è datato 1909. Tutti i concerti sono ad ingresso libero.



Prossimi appuntamenti



Venerdì 21 giugno ore 21:15

Fezzano (Porto Venere) Chiesa San Giovanni Battista “Viva Bach!” Ferrucio Bartoletti organo Manuel Tomadin organo Matteo Venturini organo Enrico Viccardi organo

Venerdì 28 giugno ore 21:15

La Spezia Chiesa Sacro Cuore di Gesù Diego Cannizzaro Organo

Domenica 21 luglio ore 21:15

Levanto Oratorio di San Giacomo Peppino Delle Vedove organo Claude Padoan corno

Mercoledì 24 luglio ore 21:15

Bonassola Chiesa S. Caterina d’Alessandria Christian Tarabbia organo

Venerdì 2 agosto ore 21:15

Soviore (Monterosso al Mare) Santuario N.S. di Soviore Ensemble Katharsis Dietrich Oberdor- fer voce James Linahon tromba Markus Burger pianoforte Jan Von Klewitz sassofono Ferruc- cio Bartoletti organo

Mercoledì 28 agosto ore 21:15

Santo Stefano Magra Chiesa S. Stefano Edmund Andler-Boric organo

Venerdì 30 agosto ore 21:15

Bonassola Chiesa San Giorgio Ferruccio Bartoletti organo