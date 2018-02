L'opera organistica di Bach al Conservatorio "Puccini"

La Spezia - Mercoledì 7 Marzo, alle ore 17.30, avrà luogo presso l'auditorium “M. Fiorentini” del Conservatorio di Musica “G. Puccini” in Via XX Settembre 34 il terzo appuntamento concertistico dedicato all'esecuzione dell'opera organistica di J. S. Bach. Dopo i primi 2 concerti, eseguiti dai docenti di Organo del Conservatorio di Musica “G. B. Martini” di Bologna assieme ai loro studenti, è la volta del maestro di Organo del “Puccini”, Roberto Menichetti, che si alternerà alle tastiere dell'Organo “Ghilardi” col proprio studente Pietro Consoloni. L'ingresso è libero.



Menichetti, nato a Pisa, si è diplomato al Conservatorio di Musica di Firenze, prima in Pianoforte e poi in Organo e Composizione Organistica, con il massimo dei voti. Intrapreso lo studio del Clavicembalo, si è diplomato a pieni voti nel 1992, presso il Conservatorio di Bologna. Nel 1991 si è trasferito ad Amsterdam, dove ha studiato Clavicembalo con Gustav Leonhardt, ottenendo il Diploma di concertista nel 1993 al Conservatorio “Sweelinck” della stessa città. Si è sempre distinto in alcune delle più importanti competizioni internazionali, come il Concorso nazionale organistico di Milano (2° Premio ex-aequo, 1990), il Concorso Internazionale “Schnitger” di Alkmaar (finalista, 1991, Olanda), il Concorso Internazionale per Organo di Bruges (3° Premio, 1994, Belgio), e infine, nel 1995, ha vinto il 3° Premio

(1° e 2° non assegnati) al Concorso Internazionale per Clavicembalo di Bruges, considerato uno dei palchi più ambiti e conosciuti per le competizioni relative alla musica antica. Come docente, ha collaborato con la Scuola Comunale di Musica “Mabellini” di Pistoia, con il Conservatorio Statale di Musica di Campobasso finché, in seguito alla vincita del Concorso Nazionale a cattedre indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione, è stato nominato in ruolo come docente di Organo e Composizione Organistica, insegnando al Conservatorio di Musica di Matera, al Conservatorio di Musica di Rovigo e attualmente, titolare di cattedra al Conservatorio Statale di Musica “G. Puccini” della Spezia. Si dedica

allo studio della musica antica, privilegiando esecuzioni su strumenti storici. Ha al suo attivo concerti nelle maggiori rassegne italiane e si è esibito come solista all’Organo e al Clavicembalo in Germania, Olanda, Svezia e Giappone. In Giappone, ha tenuto concerti con musica strumentale di J.S.Bach, e Masterclass dedicate al Clavicembalo. Per l’etichetta La Bottega Discantica di Milano, ha inciso un CD dedicato agli Organi storici della Toscana.