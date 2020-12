L'omaggio di Mario Andreoli a chi si batte contro il Covid

La Spezia - Un'immagine stilizzata e una croce rossa. Una dedica speciale per tutto il personale sanitario e un altro grande cuore. Ed è così che Mario Andreoli rende omaggio a chi si è battuto con le unghie e con i denti contro la pandemia.

Che Mario Andreoli avrebbe fatto una dedica speciale al mondo sanitario era già stato anticipato ma ieri dalla pagina ufficiale "Associazione Presepe di Manarola Mario Andreoli" dedicata al suo lavoro vengono diffuse le immagini di alcune delle cinque nuove creazioni.

Dalla pagina dell'associazione si legge: "Questo è l’omaggio che Mario ha voluto fare a tutti gli operatori sanitari, in prima linea per combattere la pandemia di Covid".



Non sarà un Natale facile alla fine di un anno in cui, in tante, troppe persone hanno pianto qualcuno che se ne è andato anche per questa malattia. Ed è anche questo pensiero che ha accompagnato sia il lavoro di Andreoli che di chi lo sostiene, infatti tutte le manifestazioni sono state sospese tranne il momento dell'accensione, in un silenzioso rispetto.

Oltre all'aspetto emotivo subentra anche quello tecnico logistico legato al rispetto ai provvedimenti che il Comune di Riomaggiore in accordo con la Prefettura hanno disposto per evitare assembramenti.

"La raccomandazione più viva da parte mia e di tutte le Autorità presenti è quella di seguire l'accensione del presepe in televisione con la massima sicurezza e tranquillità". È l'invito del prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini ai cittadini e ai turisti che vorrebbero assistere alla tradizionale manifestazione. Per questo motivo, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha, in via precauzionale, adottato una serie di misure per prevenire possibili fenomeni di aggregazione spontanea che – sottolinea il prefetto - confidiamo non si vengano a creare per il senso di responsabilità, che tutti dobbiamo avere in queste vacanze di Natale".



Il sindaco di Riomaggiore adotterà, inoltre, un'ordinanza per interdire l'accesso al piazzale antistante la chiesa di Manarola la sera dell'8 dicembre. L'accesso ai punti panoramici sarà controllato fino allo spegnimento del presepe previsto per il 6 gennaio.



Le Forze di polizia e le Polizie locali della Spezia e di Riomaggiore faranno specifici servizi per verificare che non vi siano assembramenti non solo nei punti più critici, ma anche alla Stazione della Spezia e di Manarola.