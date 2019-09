L'offerta formativa di Artemisia per l'anno scolastico ai blocchi di partenza

La Spezia - Anche quest'anno ARTEmisia Servizi Culturali ha realizzato una pratica e colorata brochure dedicata all'offerta formativa proposta per l'anno scolastico 2019/2010 alle scuole di ogni ordine e grado.

Artemisia infatti collabora da anni con le scuole e le istituzioni culturali del territorio e ha maturato una relazione di seria e positiva collaborazione.

I percorsi didattici sono pensati per coinvolgere gli studenti in modo diretto e attivo. L'attività didattica infatti prevede una parte teorica, durante la quale l'alunno viene stimolato a interagire e confrontarsi con l'operatore e con i propri compagni, cui fa seguito un laboratorio pratico per sollecitare la propria creatività e sperimentare concretamente quanto si è appreso.

ARTEmisia propone attività didattiche al Museo Tecnico Navale, al CAMeC, al Museo civico "A. Lia" e al Museo Etnografico "G. Podenzana" alla Spezia.

Tra le novità di quest'anno segnaliamo il laboratorio didattico Terra in vista! Il viaggio di Cristoforo Colombo al Museo Tecnico Navale dedicato al grande ammiraglio genovese il cui viaggio ha cambiato la storia del mondo; La stanza dei sogni al CAMeC, laboratorio sul surrealismo durante il quale immagini e suoni stimoleranno l'immaginario onirico dei partecipanti; L'arte è di moda al Museo A. Lia per conoscere l'evoluzione del costume attraverso la preziosa collezione di dipinti che il museo custodisce e Un giardino a mosaico al Museo Etnografico per scoprire le rarità botaniche presenti ai Giardini pubblici della Spezia e realizzare un originalissimo giardino con l'antica tecnica del mosaico.

Gli insegnanti potranno inoltre richiedere attività didattiche da svolgere in aula per scoprire il mondo dell'arte e approfondire tematiche di educazione ambientale quali la biodiversità e la raccolta differenziata.

Sarà infine possibile richiedere itinerari didattici sul territorio accompagnati dalle nostre guide turistiche, ad es. all'area archeologica di Luni o in centro città per scoprire com'è cambiata La Spezia nei secoli.



La brochure è consultabile on line sul sito www.artemisiacoop.it oppure può essere richiesta telefonando al numero 339 7543207 o scrivendo a didattica@artemisiacoop.it.