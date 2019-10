L'installazione "Cluster" di Carlo Moggia allo studio Dna

La Spezia - Sabato 12 ottobre, in occasione della 15esima giornata del contemporaneo, lo Studio DNA sarà aperto al pubblico dalle 9,30 alle 21,30 con un'installazione dell'artista Carlo Moggia dal titolo "Cluster". Una massa di tubi e raccordi più o meno casuale che può suggerire un agglomerato urbano con “torri cilindriche” connesse ma anche una possibile scala tridimensionale di un qualche movimento sonoro o di quantità statistiche o “picchi” di radiofrequenze stellari. L’installazione è lasciata come in una fase di realizzazione non del tutto compiuta e dunque ancora in bilico fra le varie possibilità di interpretazione. Rimarrà visitabile dal 12 al 26 ottobre (orari: 10 – 12.30 / 16.00/19.30), per info: 333.3929110.