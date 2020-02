L’inglese approda alla Biblioteca Civica di Riccò del Golfo

La Spezia - A partire da giovedì 27 febbraio, dalle 18 alle 19.15, fino al 21 maggio, la Biblioteca Civica di Riccò del Golfo , dopo il successo di Little Bookworms, il circolo dei lettori per bambini in lingua inglese, ospiterà un corso per adulti in lingua inglese tenuto da un’insegnante laureata in lingue. Il corso è aperto a tutti coloro che vorranno migliorare le proprie competenze nella conversazione e nell’utilizzo di questa lingua che riveste un ruolo fondamentale nel mondo in cui viviamo .

Le lezioni saranno condotte con metodi volti a favorire l’apprendimento linguistico, attraverso l’uso attivo della lingua come strumento di comunicazione. Per partecipare è richiesta una conoscenza grammaticale di base. Durante la prima lezione verrà servito l’afternoon tea, come da migliore tradizione inglese.

Il corso verrà svolto bi settimanalmente fino a fine maggio e la prima prova sarà gratuita.

Per info e prenotazioni: didattica@artemisiacoop.it; 3938868106