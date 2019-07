L'improvvisazione teatrale arriva al 9 3/4 con Harry Potter e la vendetta dei Re Magi

La Spezia - Le quattro casate di Hogwarts, Corvonero, Tassorosso, Serpeverde e Grifondoro sfideranno i Re della Magia del Natale! Stanchi di essere relegati nella cornice di un presepe, i Re Magi partono alla volta di Hogwarts per sfidare i maghetti più famosi del cinema! In barba alla stella cometa faranno di tutto per diventare loro delle stelle.. del red carpet! Preparatevi ad gioco di abilità sovrannaturale, astuzia diabolica e magica fantasia!

Le squadre si cimenteranno in rocambolesche improvvisazioni teatrali per sedurre il pubblico il cui compito sarà quello di giudicare la loro bravura, decretando il vincitore!

Nessuno più di un improvvisatore può svelare l'incanto del teatro, creare dal nulla una storia e volare insieme sulle ali della fantasia e del buonumore! Oh voi Babbani... non perdetevi la serata più divertente e magica di sempre!



Il costo di partecipazione è 20€, inclusivo dello spettacolo, dell'aperitivo e buffet.

Per prenotazioni, contattate il numero 342 727 7298 (anche tramite WhatsApp)

o mandate un messaggio alla pagina del bar 9 3/4 (https://www.facebook.com/9treQuartiCafe/)



Venerdì 26 Luglio

ORE 20:00

Bar 9 3/4

Corso Nazionale 280 (La Spezia)