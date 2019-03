L'importanza del restauro in una mostra al museo diocesano

La Spezia - “Aliis tradere”, in latino, significa “trasmettere agli altri”. Con questo titolo, col sottotitolo “Restaurare per conservare”, si apre martedì 2 aprile, l’annuale mostra di Pasqua al Museo diocesano della Spezia, in via del Prione 156, in collaborazione con il Museo etnografico. L’apertura sarà alle 17. L’iniziativa sottolinea un aspetto della vita culturale del territorio e della diocesi che sfugge spesso all’attenzione del pubblico, come in una sorta di “dietro le quinte”: ovvero il complesso lavoro di restauro delle opere d’arte, specie delle più antiche, necessario affinché possano essere fruìte in sede museale o nei luoghi di origine, religiosi o civili. La rassegna rimanda ad alcuni progetti in parte già confinanziati dal Museo, dalla parrocchia di Pitelli, dalla Pro loco sempre di Pitelli e dalla Fondazione Carispezia, in sintonia con la Soprintendenza di Genova. Tra le opere ci sono la Crocifissione della chiesa di Pitelli, alla quale verrà dedicato un apposito convegno a inizio maggio, un “Ecce Homo” ligneo già nel convento delle Agostiniane di Varese Ligure e alcuni manufatti della chiesa di Ponzò. La mostra sarà aperta sino al 5 maggio con questi orari: giovedì dalle 10 alle 12, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.