L'ex Br Renato Curcio sarà alla Spezia da sociologo

La Spezia - Incontrerà i lettori per discutere di società virtuale e derive odierne Renato Curcio, ex brigatista oggi 78enne reinventato saggista e sociologo, che sarà alla Spezia per presentare "La società artificiale” e “L’algoritmo sovrano”. Il 14 giugno alle 18 sarà alla libreria "Liberi tutti" per un'iniziativa organizzata in collaborazione con l'Associazione Rrc Libera.

Sulla giornata gli organizzatori spiegano: "Si parlerà di miti e derive dell’impero virtuale, metamorfosi identitarie e rischi totalitari nella società artificiale. Il contemporaneo impone una riflessione: l’inquietante intuizione di Orwell sembra essersi realizzata o starsi realizzando, la società attuale è diventata società dello scarto e delle divisioni. Che ruolo gioca il benessere dell'era digitale? L’innovazione tecnologica è bene esclusivo di pochi o generatrice di nuove schiavitù?".

Parteciperanno Francesco Maria Terzago, poeta, e Luciana Consiglio, Riccardo D’Ambra e Francesco Tassara dell’associazione Rcr. L’associazione Rcr si occupa di arti visive, musicali, teatrali e letterarie. Ha svolto attività di volontariato in carcere e presentazione di libri, ha all’attivo uno spettacolo teatrale basato sulle poesie di un detenuto, ha condotto un laboratorio teatrale/cinematografico in un istituto di pena da cui è stato realizzato un film e ha prodotto un album musicale con brani originali contenenti testi scritti in carcere.