L’evoluzione dell’occhio in una conferenza

La Spezia - Il circolo Uaar della Spezia organizza un “Darwin day di primavera” al centro sociale A.Barontini di Sarzana, in via Ronzano 1, mercoledì 27 marzo, dalle 18 alle 19.30, intitolato “Occhio all’evoluzione”. L’occhio, specialmente quello umano, è considerato comunemente considerato come una macchina della natura perfetta, tanto perfetta da non poter essere considerata (da molti) che frutto della creazione.

Con il dott. Matteo Sanelli, parleremo dello straordinario percorso dell’evoluzione dell’occhio, con la sua storia antica di milioni di anni. Dalle alghe unicellulari fino a Liz Taylor, dalla chimica della luce fino alla scoperta dei colori, in un viaggio tanto affascinante quanto incredibilmente... semplice.

Un modo sicuramente simpatico e interessante, adatto per grandi e piccini, per parlare di evoluzionismo. Ingresso gratuito e libero a tutti. Per info: 366-8985459 - laspezia@uaar.it

https://www.facebook.com/UAAR-La-Spezia-640558555998518/