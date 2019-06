L'estate non ferma le attività di Aidea

La Spezia - Proseguono anche d'estate le attività dell'associazione Aidea.

Dal 24 al 28 giugno dalle 8, 30 alle 12,30 seconda settimana di Campus estivo, English Summer Camp presso Isa 2 Complesso del 2 Giugno, v le Ferrari . Il campus è rivolto a bambini e ragazzi da 8 a 12 anni. Full-immersion in lingua inglese, guidati da docenti madrelingua.Utilizzando un approccio immediato e divertente, il progetto associa l’apprendimento dell’inglese ad attività ludicoricreative. Il progetto permette ai ragazzi un’esperienza in lingua e cultura inglesi, consentendo loro di entrare direttamente a contatto con docenti madrelingua.La prenotazione è obbligatoria Per info e prenotazioni: info@aidealaspezia.org; 331 1238960- 329 7462081 -



venerdì 28 giugno alle ore 18.30 presso il Poggio bar agli Orti di S. Giorgio, v XX settembre, scalinata S. Giorgio 5, avrà luogo un reading di poesia e musica: sulle note dei musicisti Andrea Cozzani e Alessandro Messina, Fabio Ferrari, vincitore di numerosi premi di poesia, con diverse pubblicazioni all'attivo, leggerà le poesie tratte dalle sue recenti pubblicazioni. Evento gratuito; occorre prenotazione 329 7462081.



venerdì 28 giugno ore 18.30-20.30 prosegue il corso “INCONTRI DI…VINI”, corso pratico teorico di degustazione vini; incontri a cura di un esperto componente della commissione camerale degustazione vini d.o.c. della Provincia della Spezia. Si apprenderanno le nozioni di base sul mondo del vino dalla storia alla produzione per finire con la degustazione. Ogni lezione prevede una parte teorica e una pratica degustativa.



In risposta alle urgenti richieste per la Certificazione della lingua italiana – livello B1, nei casi in cui sia requisito necessario per l’ottenimento della cittadinanza italiana, si comunica che presso Aidea,, accreditata CILS, è possibile sostenere l’esame CILS dell’Università per Stranieri di Siena, per l’ottenimento della cittadinanza italiana. scadenza delle iscrizioni 26 giugno per esame del 25 luglio

Date dei prossimi esami 25/07/2019/ 24/10/2019/03/12/2019 (I termini di apertura e chiusura iscrizioni agli esami sono fissati da Università per Stranieri di Siena)





Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi · corso brevissimo di inglese conversazione, avanzato, 5 incontri, CORSO DI SPAGNOLO in preparazione della certificazione DELE,· corso di FRANCESE TURISTICO, corso breve di CINESE.

Informazioni Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 info@aidealaspezia.org

Corsi istituzionali riservati ai soci. Associandoti potrai partecipare ai corsi al solo costo del rimborso spese