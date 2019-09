L'estate di SpIn non è finita, domenica c'è Max Gazzè

La Spezia - Mancano oramai pochi giorni all’attesissimo concerto di Max Gazzè che chiuderà SPIN - musica in città, la rassegna di concerti gratuiti organizzata dal Comune della Spezia che ha contrassegnato l’estate 2019 alla Spezia riscuotendo un enorme successo.



L’8 settembre in Piazza Europa, dunque, Max Gazzè, straordinario cantastorie romano chiuderà in bellezza questa rassegna musicale gratuita che ha visto esibirsi alla Spezia artisti quali Baby K, Napo, Motta, Gabry Ponte, Alex Britti facendo registrare numeri eccezionali. Una rassegna che ha saputo attrarre alla Spezia pubblico proveniente da città e regioni limitrofe conseguendo fin dai primissimi concerti i risultati che il Comune si era prefisso.



Ora tocca a Gazzè che con le sue canzoni ha segnato il corso della musica italiana dagli anni Novanta ad oggi da solo e in compagnia di alcuni tra i migliori cantautori della sua generazione come Daniele Silvestri e Carmen Consoli.



Il 2019 è stato un anno “On the road” per Max Gazzè. L’artista, con un annuncio sui social, ha annunciato ai fan il suo programma: tornare al suo primo amore, la musica live, e girare l’Italia in concerto. Così, dopo il tour per i 20 anni dell’album pluripremiato “La Favola di Adamo ed Eva” e il successo di “Alchemaya”, Gazzè ritorna sul palco porterà un grande concerto con il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit. Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Clemente Ferrari (tastiere) e Max Dedo (fiati) e una particolarissima sezione fiati. Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere “sintoniche” e colonne sonore, attore sporadico: Max Gazzè è un artista capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con successo.



La rassegna” SPIN - La Spezia musica IN città” è organizzata dal Comune della Spezia con il supporto di Regione Liguria, Iren, MBDA, Camera di commercio Riviere di Liguria e La Lince.



L’inizio del concerto è previsto dalle 21.30, sarà presente un servizio di navetta gentilmente fornito da Atc esercizio che presto verrà annunciato sui canali social della manifestazione. L’ingresso al concerto sarà da Via Veneto e da Via Giovanni Minzoni. L’ingresso, gratuito, sarà possibile fino ad esaurimento capienza della piazza.