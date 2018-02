L’attrice Ekaterina Buscemi in dvd e Blu-ray con "La Ragazza nella Nebbia" di Donato Carrisi

La Spezia - E’ disponibile dal 14 febbraio in dvd e Blu-ray il film “La Ragazza nella Nebbia”, thriller italiano prodotto dalla Colorado film in collaborazione con Medusa Film, campione d’incassi con €3,7 milioni al box office e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Sulla copertina delle tre edizioni del dvd vi spicca in primo piano l’espressivo volto dell’attrice spezzina Ekaterina Buscemi, al debutto (è il caso di dirlo, col botto) sul grande schermo proprio nei panni di Anna Lou, “La Ragazza nella Nebbia” immaginata dallo scrittore e regista del film Donato Carrisi.



Tratto dal best-seller omonimo che ha venduto più di 250.000 copie, il film segna l’esordio alla regia dello stesso Carrisi, uno degli scrittori italiani più venduti all’estero, che ne ha curato anche la sceneggiatura. A impreziosire e a contribuire al successo del film c’è sicuramente un cast d’eccezione che vede la presenza di attori internazionali del calibro di Toni Servillo, Jean Reno insieme al meglio del cinema italiano con Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Michela Cescon, Antonio Gerardi, Jacopo Olmo Antinori e Ekaterina Buscemi nei panni di Anna Lou, la protagonista della storia.

Sempre dal 14 febbraio, è inoltre disponibile un’edizione limitata del dvd in esclusiva per Feltrinelli, con una cover che riprende l’iconico manifesto del film “Scomparsa Anna Lou” che ritrae anch’esso il volto della bellissima Ekaterina Buscemi.



Un piccolo paese di montagna, Avechot. Una notte di nebbia, uno strano incidente. L’uomo alla guida viaggiava da solo. È incolume. Allora perché i suoi abiti sono sporchi di sangue? L’uomo si chiama Vogel e fino a poco prima era un poliziotto famoso. E non dovrebbe essere lì. Un mite e paziente psichiatra cerca di fargli raccontare l’accaduto, ma sa di non avere molto tempo. Bisogna cominciare da alcuni mesi addietro. Quando, due giorni prima di Natale, proprio fra quelle montagne è scomparsa una ragazzina di sedici anni: Anna Lou aveva capelli rossi e lentiggini. Però il nulla che l’ha ingoiata per sempre nasconde un mistero più grande di lei. Un groviglio di segreti che viene dal passato, perché ad Avechot nulla è ciò che sembra e nessuno dice tutta la verità. Questa non è una scomparsa come le altre, in questa storia ogni inganno ne nasconde un altro più perverso. E forse Vogel ha finalmente trovato la soluzione del malvagio disegno: lui conosce il nome dell’ombra che si nasconde dentro la nebbia, perché “il peccato più sciocco del diavolo è la vanità”… Ma forse ormai è troppo tardi per Anna Lou. E anche per lui.