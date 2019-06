L'associazione italo-tedesca fa il punto su un anno... rap

La Spezia - A conclusione dell'anno scolastico l’Associazione Culturale Italo Tedesca tiene a ricordare le tante iniziative che hanno coinvolto le scuole, a cominciare dal concerto rap di Leila Akinyi tenutosi a febbraio presso il “Dialma”, che ha avuto grande successo grazie alla partecipazione degli studenti del Liceo "Mazzini", dell’Istituto "Da Passano-Fossati" e del Liceo "Costa". Nella foto un gruppo del “Mazzini” impegnato ad accompagnare la rapper. Leila Akinyi, nata in Kenia, vive a Colonia. I suoi concerti, veicolati dal Goethe- Institut, sono centrati su temi antirazzismo e hanno finalità didattica per l’apprendimento della lingua tedesca.

La mostra “Fotografia del Bauhaus” esposta a marzo-aprile presso il “Cardarelli” ha visto il coinvolgimento dei docenti e degli studenti del Liceo Artistico, che hanno svolto visite guidate per le classi degli altri Istituti.

Infine nel mese di maggio presso la sede ACIT di via Manin 27 si sono svolti gli esami di certificazione di lingua tedesca. Ai vari livelli B2, B1, A2 hanno partecipato alunni del Liceo “Mazzini”, dell’Istituto “Da Passano-Fossati” e dell’IPSSAR “Casini”. Per la prima volta un folto gruppo della scuola media ha sostenuto con successo l’esame di livello A1: si tratta di una significativa rappresentanza di alunni delle scuole medie “Due Giugno”, “Anna Frank” e “Jean Piaget”, i tre Istituti cittadini dove è previsto l’insegnamento curriculare della lingua tedesca. I ragazzi hanno riportato un bilancio positivo dell’esperienza, a conferma dell’impegno profuso finora e a sostegno della loro motivazione a proseguire lo studio di una lingua sempre più utile nel campo delle professioni, del turismo, della cultura.

ACIT coglie l’occasione per ringraziare le direzioni e i docenti delle scuole coinvolte.