L’arte spezzina di Francesco Vaccarone alla Fondazione Vafstiftung

Cinque opere del Maestro fra De Chirico, Magnelli, Reggiani e imaestri del futurismo Prampolini e Dattori.

La Spezia - Sono cinque le opere dell’artista Francesco Vaccarone che entreranno a far parte della prestigiosa Fondazione Vafstiftung di Francoforte, grazie a un'acquisizione voluta da Wolker W. Feierabend e Klaus Wolbert, rispettivamente presidente e direttore della suddetta fondazione, i quali hanno fatto recentemente visita allo studio dell’artista spezzino per compiere una meditata scelta tra i suoi numerosi lavori. "Si tratta di un riconoscimento importante per l’arte locale e per il percorso dello stesso Francesco Vaccarone, poiché la Fondazione Vafstiftung è considerata la più importante e documentata raccolta di opere d’arte italiane del XX e XXI secolo in tutto il mondo e ha in Italia uno stretto rapporto con il Mart, Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, nel quale sono esposti cicli storici e tematici delle opere di sua proprietà", ha commentato Valerio Dehò, neo presidente dell'associazione culturale Startè, appena succeduto a Paolo Asti.



La caratteristica della Fondazione Vafstiftung è l’acquisizione e documentazione delle diverse correnti estetiche dagli inizi del secolo scorso sino ai giorni nostri attraverso i loro più prestigiosi protagonisti. Citiamo alcune firme delle oltre duemila opere presenti a Francoforte: Campigli, Carrà, Casorati, De Chirico, Depero, De Pisis, Magnelli, Radice, Reggiani, Rosai, i maestri del Futurismo da Balla a Boccioni, da Prampolini a Dottori e altri del secondo dopoguerra come Fontana, Guttuso, Capogrossi, Morandi, Morlotti. Con questa prestigiosa acquisizione delle opere di Francesco Vaccarone, artista per cui recentemente l’editore Allemandi ha pubblicato il catalogo ragionato dei sessant’anni della sua attività e al quale il Camec ha dedicato una vasta antologica curata dall’associazione culturale Startè, viene così rappresentata anche l’arte della nostra città attraverso cinque importanti dipinti eseguiti dal nostro Maestro fra gli anni Settanta e gli anni Duemila.



I dipinti in oggetto sono:

Clochard, olio su tela, cm.100x100,1975

Discoteca, olio su tela, cm.107x107,1996

Discoteca, olio su tela, cm.100x120,2014

Gabbiano sulla spiaggia, olio su tela, cm.100x100.1973

Letto matrimoniale, olio su tela, cm.160x135,1978