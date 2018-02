L'arte di Professor Bad Trip ritorna a Spazio 32

La Spezia - A due anni dalla mostra “Professor Bad Trip’s Illustrated World”, Spazio 32 ritorna a celebrare l’indimenticato artista spezzino Gianluca Lerici (1963-2006) con la presentazione dei due più recenti progetti dedicati al Professore: il libro “Psycho – Professor Bad Trip”, uscito nel 2017 per Eris Edizioni con la collaborazione di Good Jena Omi e Tabularasa Tekè Gallery, e il documentario “Hanno paura di me!” (2017) di Andrea Castagna e Carmine Cicchetti. L'appuntamento è per il 15 febbraio a Spazio 32 in Via Chiodo alle 18.



Una delle più influenti figure nel campo delle arti grafiche degli ultimi decenni, Gianluca Lerici (1963-2006), aka Professor Bad Trip, ha unito suggestioni psichedeliche ad un’iconografia d’influenza cyberpunk, sperimentando tecniche e formati. Ha dedicato una considerevole parte della sua vasta produzione al fumetto – a cui è stata dedicata anche la mostra realizzata nel 2016 a Spazio 32 – in cui ha ritratto mondi distopici e figure in parte parodia e in parte omaggio dei generi e tropi delle sub-culture amate fin da adolescente (la fantascienza, l’horror dei b-movies, il rock&roll). I suoi fumetti spiccano ancora oggi per la creatività allucinatoria ed eclettica espressa dal suo personalissimo stile grafico: un linguaggio visivo “intrinsecamente libertario, anarchico, spericolatamente sperimentale e (sotto la radioattiva scorza cyber-mutante) profondamente umano”, come lo ha definito il suo amico Vittore Baroni, esperto di controcultura italiana, artista e critico d’arte, che per l’occasione interverrà a Spazio 32.