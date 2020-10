L'art director Sacha Naspini alla Liberi Tutti

La Spezia - Sabato 10 ottobre dalle 17 alle 19 Sacha Naspini sarà alla libreria Liberi Tutti per consigliare libri ai lettori, firmare le copie dei suoi libri e fare quattro chiacchiere. L'accesso alla libreria sarà contingetato, quindi se volete potete prenotare un quarto d'ora con Sacha mandando una mail a gaia-fabbri@libero.it o un WhatsApp al 3496185892. Sacha Naspini è nato a Grosseto nel 1976. Collabora come editor e art director con diverse realtà editoriali. È autore di numerosi racconti e romanzi, tra i quali ricordiamo L’ingrato (2006), I sassi (2007), I Cariolanti (2009), Le nostre assenze (2012), Il gran diavolo (2014), Le Case del malcontento (2018), Ossigeno (2019) e Nives (2020). È tradotto in vari Paesi. Scrive per il cinema.