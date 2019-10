L'arsenale si svela per le Giornate Fai d'autunno

La Spezia - Passato, presente e futuro dell'arsenale militare della Spezia. Questo sarà il leit motiv che accompagnerà le giornate del Fai d'autunno che si svolgeranno il 12 e il 13 ottobre alla Spezia in concomitanza del 150esimo anniversaruio della nascita dell'arsenale militare della Spezia. A livello nazionale verranno rese accessibili 700 siti sotto l'egida dei valori del Fai: la bellezza e il patrimonio inestimabile che l'Italia offre.

Le iniziative sono state presentate questa mattina al Circolo ufficiali. La presidente della delegazione del Fai della Spezia, Marinella Currè Caporuscio, ha spiegato il valore di queste due giornate e alcuni dettagli logistici: "Non cambieranno le modalità d'accesso, si entrerà dalle 10 alle 18. L'ultima entrata è prevista per le 17 e si accede dal banco Fai dove sarà possibile lasciare un obolo perché tutto ciò che verrà introitato lo destinerà al risanamento, in termini ambientali, di tutti i beni della Fondazione Fai. E' già stato fatto per le Case Lovara. Il Fai ama la bellezza che non è costituita solo dai palazzi, oppure dal paesaggio. La bellezza che ama il Fai è quella che si basa su valori fondamentali che vanno fatti conoscere. L'arsenale è uno scrigno sia di questi valori sia di quella che è la vita del passato, del presente e del futuro. E' un bellissimo esempio di archeologia militare".

"Questo - l'ammiraglio di divisione Giorgio Lazio - è un evento nell'evento perché all'interno delle celebrazioni dei 150 anni dell'arsenale militare, in accordo con il Fai, abbiamo voluto inserire due giorni, che per loro rappresentano le giornate d'autunno, in cui gli spezzini potranno riscoprire l'arsenale in una veste dinamica, cosa è successo nel frattempo. Credo sia un ottimo elemento per rimaturare l'entusiasmo che ha caratterizzato in passato e che lo farà in futuro il rapporto tra città e marina militare".



Qualche dettaglio delle giornate è emerso anche a margine della presentazione con il direttore dell'arsenale militare, il contrammiraglio Andrea Benedetti. "Queste giornate permetteranno di condividere con la cittadinanza un bene che non appartiene alla Marina oppure alla Difesa ma a tutti. Significa anche permettere ai cittadini di capire cosa avviene dentro l'arsenale e le capacità e il suo ruolo a fronte di un'infrastruttura che ha un valore storico notevole che è sotto l'egida della Soprintendenza dei Beni Culturali. Gli spezzini avranno l'opportunità di vedere le darsene interne dell'arsenale inaugurate nel 1869 e che sono ancora originali, potranno ammirare i bacini con la stessa configurazione e una delle officine più antiche, quella dei congegnatori, costruita per l'appunto nell'epoca della sua fondazione e poi l'insieme dell'arsenale".



L'itinerario. Si entra dalla porta principale di Piazza Chiodo: una volta entrati, un autobus di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. messo a disposizione dall'Atc — che ringraziamo per la collaborazione, conduce gli ospiti alla banchina "Scali", dove è possibile salire a bordo di Nave Duilio, un Unità della classe Orizzonte. Questa nave di oltre 150 metri di lunghezza è stata varata nel 2007, ha partecipato a numerose missioni internazionali, quale "Mare Sicuro" ed è stata anche messa a disposizione della Protezione Civile in occasione dell'alluvione di Genova dell'ottobre 2014. Sul ponte della nave è presente un elicottero visitabile dalla popolazione!!! Il percorso prosegue alla Sala Vespucci dell'ex scuola Allievi Operai, dose diversi reparti della Marina sono presenti con stand e proiezioni video per illustrare le proprie attività: Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" della Marina Militare (Comsubin), Stazione Elicotteri Marina Militare di Luni, Centro di Supporto e Sperimentazione Navale - La Spezia, Comando delle Forze di Contromisure Mine ed il Comando della Prima Divisione Navale. Nella mattinata del sabato un Cicerone d'eccezione sarà il Comandante Giampaolo Trucco il quale terrà una conferenza per gli studenti delle scuole superiori e peri visitatori. All'uscita dell'ex Scuola Allievi Operai è presente un camper dell' Istituto per le Telecomunicazioni e l'Elettronica "G.Vallauri" di Livorno dipendente dal Centro di Supporto e Sperimentazione Navale.

Successivamente si potrà giungere con una navetta al Ponte Girevole, luogo molto suggestivo dal quale poter ammirare le due darsene. Qui è raccontata la storia dell'Arsenale e la sua progettazione, da Napoleone fino a Domenico Chiodo. Sabato pomeriggio alle ore 16 al Ponte Girevole, verrà altresì eseguito un concerto dagli alunni del Liceo Musicale Cardarelli. Si prosegue poi per i bacini di carenaggio di conformazione ottocentesca, perla del nostro Arsenale, dove venivano costruite e varate le navi, oggi dedicati alla manutenzione delle navi ma le loro caratteristiche sono le stesse del 1869! Dai bacini piccoli il percorso passa poi all'Officina Congegnatori, un bellissimo e grandissimo spazio, esempio di archeologia industriale ma ancora oggi laboratorio efficiente e funzionante, che conserva l'antica immagine del periodo di costruzione. In questo luogo attori della compagnia degli Scarti daranno vita a performance teatrali. All'ora di pranzo si può gustare presso la mensa dell'Arsenale, ad opera degli studenti dell'Istituto Alberghiero Casini, coadiuvati dai loro insegnanti, una varietà di piatti testimonianza della trasformazione della gastronomia spezzina dopo la nascita dell'Arsenale. Il contributo per usufruire di tale esperienza ripagherà l'acquisto delle materie prime necessarie alla preparazione. All'uscita dall'Officina Congegnatoci è possibile vedere la targa commemorativa posta presso il Monumento alla Storia dell'Arsenale. Il percorso prosegue fuori dell'Arsenale con una prima tappa al Museo Navale, che eccezionalmente apre al pubblico gratuitamente il nuovo percorso museale, raccontato dagli Apprendisti Ciceroni e sottolineato musicalmente da studenti del Liceo Musicale. Presso il Museo si può comprare il francobollo celebrativo dedicato alla nascita dell'Arsenale con annullo filatelico. Seconda tappa è poi piazza G. Patroni con la visita al monumento offerto dall'associazione Amici del Museo Navale e realizzato dall'Accademia di Belle Arti di Firenze. Terza e ultima tappa del percorso "esterno" è la visita alla mostra fotografica "ARSenale" in Fondazione CARISPE che ha per soggetto le maestranze del passato e quelle del presente. La domenica mattina vede poi un grande evento: la Veleggiata Marconiana in occasione del 1.50° anniversario dell'Arsenale con passaggio in darsena Duca degli Abruzzi. Questo evento ricorda Io stretto rapporto storico e scientifico esistito tra l'inventore del Telegrafo, la Marina Militare e la città della Spezia.

I festeggiamenti terminano alle ore 18:15 di domenica con il Concerto della Banda di Presidio in Piazza Europa e a seguire "La Ritirata" ossia il trasferimento per le vie del centro fino in Arsenale. Al termine la Cerimonia Ammainabandiera Solenne.

Come sempre il FAI ha a cuore la funzione educativa nei confronti dei giovani. "Apprendisti Ciceroni" è un progetto di formazione rivolto agli studenti di ogni ordine e grado, un'esperienza di cittadinanza attiva che vuole far nascere nei ragazzi la consapevolezza del -Bello" rappresentato non solo dai beni artistici e paesaggistici, ma dai valori profondi, testimonianti la Storia del nostro paese. La loro preparazione si compie dentro e fuori l'aula. In questa occasione un ringraziamento particolare va agli Ufficiali della Marina che hanno contributo alla formazione degli studenti. Le scuole partecipanti sono il Liceo Artistico e Musicale Cardarelli, il Liceo Scientifico Pacinotti, l'Istituto Fossati — Da Passano, l'Istituto Alberghiero Casini della Spezia e il Liceo Classico Parentucelli — Istituto Arzelà di Sarzana. A tutti gli studenti e docenti va un grande e sentito riconoscimento per il loro contributo. Un ringraziamento particolare va infine a Coop Liguria.