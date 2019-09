L'arsenale ha 150 anni: ecco il programma con tutti gli eventi

La Spezia - Presentato questa mattina al Circolo Ufficiali il ricco programma di celebrazioni. "La Marina alla Spezia nel 150° anniversario della fondazione dell'Arsenale Militare Marittimo" sarà un mix di conferenze e concerti oltre all'apertura della base alla cittadinanza.



Programma

Venerdì 27 settembre

ore 11 presso i locali della Fondazione Carispezia (Via Chiodo), inaugurazione della mostra fotografica "ARSenale".



Mercoledì 09 ottobre

ore 09.00 Cerimonia Alzabandiera Solenne;

ore 09.15 Deposizione corona presso il Monumento ai Caduti per la Patria situato all'interno della Base Navale (via Chiodo);

ore 09.30 Scoprimento di una Targa commemorativa presso il Monumento alla Storia dell'Arsenale M.M., adiacente il Monumento ai Caduti;

ore 10.30 Inaugurazione di un Monumento in marmo ubicato in piazza G. Patroni, donato dall'Associazione "Amici del Museo e della storia" e realizzato dalla Accademia di Belle Arti di Firenze;

ore 11.30 Presso il Museo Navale presentazione del francobollo celebrativo dedicato all'Arsenale ed annullo filatelico (bollo), inaugurazione del percorso museale dedicato all'Arsenale;



Giovedì 10 ottobre

dalle 09.30 alle 17.30 in Sala Vespucci presso l'ex Scuola Allievi Operai dell'Arsenale si terrà la prima di due giornate studio, ove verranno programmate una serie di conferenze a tema. Evento aperto alla cittadinanza.



PIANO DELLE CONFERENZE

09.30 — 12.45 — Sala Vespucci dell'Arsenale della Spezia (ex Scuola Allievi Operai)

Prof. Emiliano Beri

Dott. Aldo Antonicelli

Avv. Andrea Tirondola

Prof. Marco Gemignani

- Presentazione e saluti autorità Valenza strategica e difesa del Golfo della Spezia prima dell'Arsenale (XVI-XVIII sec.)

"Prima dell'Arsenale della Spezia: la base della Marina del Regno di Sardegna nell'Arsenale di Genova"

La nascita dell'Arsenale Le unità navali costruite nell'Arsenale Militare Marittimo della Spezia - Domande



Venerdì 11 ottobre

dalle ore 09.30 alle ore 12.30 nel Salone della Provincia sì terrà la seconda giornata studio ove verranno programmate una serie di conferenze a tema. Evento aperto alla cittadinanza.

alle ore 21.00 presso il Teatro Civico della Spezia, concerto serale di chiusura, si esibiranno la "SAX OFF L1MITS ENSEMBLE" del Conservatorio "G. Puccini" della Spezia e la Fanfara di Presidio, evento presentato dalla Dott.ssa Cristina Sabatini. Evento aperto alla popolazione.



Sabato 12 e Domenica 13 ottobre

Apertura della Base Navale alla popolazione, in occasione delle giornate FAI d'autunno. Continua annullo filatelico (bollo) presso stand a Porta Principale.



Domenica 13 ottobre

Durante l'arco mattinale si terrà la Veleggiata Marconiana in occasione del 150° anniversario dell'Arsenale con passaggio in darsena Duca degli Abruzzi.

Chiusura della manifestazione: ore 18:15 Concerto della Banda di Presidio in Piazza Europa; a seguire "La Ritirata" trasferimento per le vie del centro alla Base Navale - Porta Principale; a seguire Cerimonia Ammainabandiera Solenne.