La Spezia - Non si poteva chiudera meglio l'arena estiva del Mirabello, con una grande anteprima in esclusiva. In un momento in cui le notizie sul clima sono così deprimenti,"La Fattoria dei nostri sogni" rende un omaggio amorevole e pieno di speranza alla complessità della vita. E non spaventerà i vostri figli. L'appuntamento è fissato per le 21.30 di Venerdì 23 agosto.