L'archietto e artista spezzino Carlo Alberto Cozzani espone a Berlino

La Spezia - Carlo Alberto Cozzani, architetto e artista spezzino, dopo Milano, Roma, Salerno, Alassio e Piacenza, espone a Berlino alla Galleria Lacke & Farben, in Brunnenstrasse 170, ove il finissage è previsto il 6 febbraio. La mostra, inaugurata il 4 gennaio 2020, è alla sua seconda edizione, ed è cresciuta nell’ambito del progetto espositivo “Italians in Berlin”. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 40 artisti internazionali. Questo allestimento ha ospitato, oltre a Cozzani, Xavi Castel, Paola Turio, Edmondo Nardini, Piero Crivelli, Walter Da Col, Rosanna Di Guardò, Sabino Galante, Roberto Micheli, Aldo Parmigiani, Silvia Percussi, Simone Piccioni, Riccardo Ricci, Domenico Risiglione, Monica Vivarelli, Rolando Vivarelli, 15 artisti italiani già noti al pubblico e alla critica, ognuno di loro con all’attivo numerose esposizioni in Italia ed oltre i confini nazionali.

Il progetto espositivo, iniziato lo scorso anno, ha lo scopo di valorizzare e

promuovere “l'italianità” nella cucina e nell’arte. L’idea di questa esposizione nasce da un fortunato volume edito dalla Giorgio Mondadori “L'Arte in cucina” dove si abbinano eccellenze enogastronomiche italiane all'arte del bel paese. Un connubio vincente tra un'importante casa editrice italiana come la Cairo Communication Group, produttori di eccellenze enogastronomiche italiane ed artisti contemporanei.



Carlo Alberto Cozzani, possiede da sempre una viscerale passione per l'arte, passione che continua a coltivare trovando linfa e nutrimento nelle pieghe complesse della nostra contemporaneità ma che si sviluppa e realizza attraverso la conoscenza e l'approfondimento delle Avanguardie Storiche con particolare riguardo per l'Espressionismo e l'Informale. Pittura fortemente connotata, dunque, e talmente sintetica ed essenziale da rasentare, in molti casi, l'espressione astratta grazie alla sua particolare e suggestiva tecnica operativa.

A Berlino Cozzani espone opere della serie “free animal” nate da un particolarissimo rapporto con la materia, sottoposta a stress continui e calcolati, voluti e controllati, pressata e distorta fin quasi al suo dissolvimento: è la tecnica del calco e dell'impronta eseguita e ripetuta fino ad ottenere, dello stesso soggetto, più copie e versioni, ma tutte diverse, ognuna con un proprio timbro, una propria intensità, una propria, inconfondibile anima. Così ogni opera di Carlo Alberto Cozzani è figurativa e al tempo stesso non lo è. La realtà non è quella riconoscibile, ma la sua anima alterata, modificata non soltanto dalla spinta o dalla pressione effettuata, ma anche dal trattamento pittorico e dal modo in cui l'immagine viene collocata sul supporto scelto e voluto dall'artista. Al massimo livello di concentrazione i ritmi si accentuano, le tensioni si fanno più acute, i colori passano dal chiarore all'offuscamento e i segni provocati dalle sovrapposizioni creano forti interferenze tra luce e ombra. Questa stringente dialettica e questo modo di procedere rafforzano nell’artista la convinzione che l'atto pittorico non risponde affatto a vincoli prefissati, ma segue piuttosto l'inquietudine del presente, la voce intima e segreta dell'emozione, tanto da fare della fragilità e del mutamento un vero e proprio linguaggio e tutte le sue opere portano dentro un qualcosa di effimero e delicato, rispecchiano la realtà dell'esistenza, l'incessante e naturale trasformarsi di una cosa in un'altra e l'idea, fortissima, che ogni lavoro non sia congelato nel tempo, ma viva e muti attraverso di esso. Ha al suo attivo mostre personali e collettive in Italia e all’estero ricevendo riconoscimenti sia nazionali che internazionali, ha partecipato alla performance berlinese con le opere che fanno pare della serie “olio su vela” traendo ispirazione dalla propria passione per il mare dipinge su vecchie vele in disuso riproponendo le emozioni visive ed emotive che tali esperienze le hanno regalato.



Edmondo Nardini, Forte dei Marmi, architetto, presidente di “Marguttiana Arte”, mantiene parallelamente all’attività professionale la sua vocazione pittorica ricevendo molteplici riconoscimenti, a Berlino ha esposto opere che nascono dall’osservare come il vento modifica le superfici sabbiose , disegnando insieme alla luce, temi di vario tipo, facendole proprie, interpretandole e modificandole nella sua pittura con la stessa energia del vento e della luce.



Piero Crivellari, Pietrasanta, quello che si dice un artista di “personalità”, ha esposto per la mostra “italians in Berlin” le opere dell’omonima serie, dove l’espressività figurativa trae ispirazione dalla lettura di momenti di vita ove il segno del pennarello crea e plasma l’identità della rappresentazione artistica.