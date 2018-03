L'archeoastronomo Calzolari su eugenetica e astronomia

Mercoledì al circolo ufficiali della Marina Militare, approfondimento su San Lorenzo al Caprione.

La Spezia - Mercoledì 14 Marzo, alle 17, nella sala conferenze del circolo ufficiali della Marina Militare "Vittorio Veneto", il professor Enrico Calzolari, archeoastronomo, socio della Società Italiana per l'Archeoastronomia e della Associazione Ligure Sviluppo Studi Archeoastronomici, terrà una conferenza sul tema "eugenetica e astronomia". In un momento storico in cui la violenza verso la donna, nelle sue diverse forme, domina la cronaca quotidiana, il tema della conferenza riporta alla memoria il ruolo che l' “altra metà del cielo” ha avuto nella preistoria a salvaguardia della specie attraverso l'eugenetica.



Il percorso esplicativo parte dal riconoscimento, recentemente presentato dall'archeologo inglese Terence Meaden, che Stonehenge sia un tempio dedicato alla fertilità. I giochi di luce messi a fuoco dallo studioso inglese sono già emersi a Filitosa (Corsica) un decennio fa, in un allineamento equinoziale. Ciò rende ancor più credibile la funzione del sito di San Lorenzo al Caprione, noto per il formarsi della farfalla dorata al tramonto del solstizio d'estate, come luogo di celebrazione dei matrimoni. La scoperta, emersa nel Casentino, di un sito dedicato alla maternità, orientato al tramonto del solstizio d'inverno, offre un panorama epistemologico di collegamenti fra l'eugenetica e l'archeoastronomia, sia nel bacino tirrenico sia in Inghilterra, spiegabile con il nuovo DNA che si è formato in Lunigiana 17mila anni fa, le cui tracce sono "particolarmente numerose nell'ovest dell'Inghilterra e in Irlanda" (prof. Bryan Sykes - Dipartimento di Genetica - Oxford).