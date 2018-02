L’amore è un sentimento anni ’80, con i Palmaria

E' il secondo brano uscito dalla produzione di NK studio per l’etichetta Beatgarden che, con questo progetto, apre anche alla produzione di videoclip musicali.

La Spezia - Esce quest’oggi sulla piattaforma Youtube e sarà presto disponibile su tutte le piattaforme e webstores, il primo videoclip di Palmaria. Si tratta di un progetto di musica pop collegiale in cui un team di giovani autori e produttori uniscono le proprie idee per creare un sound popolare ed elettronico che ha, come obiettivo, quello di raggiungere il pubblico su scala nazionale. E' il secondo brano uscito dalla produzione di NK studio per l’etichetta Beatgarden (con sede alla Spezia) che, con questo progetto, apre anche alla produzione di videoclip musicali.



Un team giovane e dinamico che si ripresenta dopo l’uscita, questa estate, del brano 0187 by D.E.L.I. , il quale ritroviamo duettare anche in questa traccia molto coinvolgente dai tratti agrodolci. Guarda il video cliccando qui. Per ottenere una promocopy del disco, per altre info su Beatgarden e gli artisti collegarsi alla pagina Facebook www.facebook.com/beatgardenmusic.