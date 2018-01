L’ammiraglio Camerini nominato presidente di European Paganini Route

Prestigioso incarico per l'ex comandante del Dipartimento marittimo nord, ormai spezzino di adozione.

La Spezia - L'ammiraglio Roberto Camerini è stato nominato presidente di European Paganini Route, il progetto promosso dalla Società dei concerti della Spezia, in collaborazione con la Società concerti di Parma e l’Associazione Amici Niccolò Paganini di Genova. Il progetto, ideato e coordinato da Armes Progetti, vuole valorizzare la figura e l’opera di Niccolò Paganini, e promuovere i territori, la cultura e le imprese collegati alla sua vita e alla sua produzione artistica, sia in Italia che all’estero.



European Paganini Route ha inizio nel 2018, anno dedicato dall'Unione Europea al Patrimonio culturale materiale ed immateriale, ed ha ottenuto il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), della Regione Liguria, del Comune di Genova e del Comune della Spezia.



Paganini days sono stati organizzati, in collaborazione con gli Istituti Italiani di cultura all’estero, nelle città europee dove il violinista genovese si è esibito: Monaco (8 marzo), Praga(18 aprile ), Vienna (3 maggio), Varsavia (23 maggio), a giugno a Nizza e Marsiglia e ad ottobre a Bruxelles. Il progetto è supportato da un portale multimediale in più lingue, dal quale si potranno avere tutte le informazioni relative ai ‘concerti paganiniani’, alla figura e all’opera di N. Paganini, ai territori e alle attività di Genova, La Spezia e Parma.



Il primo Paganini Day si svolgerà l'8 marzo 2018, a Monaco di Baviera con un concerto dal titolo “Paganini e dintorni”, e diretto da Michele Carulli, nella splendida cornice del Castello di Nymphenburg.



European Paganini Route, mette in rete, in un’ottica di distretto paganiniano, territori - il Comune di Carro da cui ha avuto origine la famiglia di Paganini, Genova dove l’artista è nato e Parma dove è sepolto - e festival annuali: Paganini Guitar Festival (maggio), il Festival paganiniano di Carro (luglio-agosto) e Paganini Genova Festival (ottobre).