L'ambasciatore tedesco Viktor Elbling spiega il Recovery Fund alle autorità spezzine

La Spezia - La Provincia della Spezia ospiterà, sulla piattaforma zoom, l'iniziativa “Un caffè con l'Ambasciatore 2.0”, un incontro in diretta con l’ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling, chiamato a dialogare con i partecipanti su temi di attualità, dal Recovery Fund e alle priorità del semestre di presidenza tedesca dell’Ue, o su argomenti bilaterali, relativi ai rapporti tra Italia e Germania.



A promuover l’iniziativa, che si svolgerà martedì 24, alle 12, è l’ambasciata della Repubblica federale di Germania in Italia, in collaborazione con la rappresentanza italiana della Commissione Europea, che ha trovato il supporto territoriale nello sportello Europe Direct della Provincia della Spezia. Lo sportello fa parte di una rete di centri, sostenuta dalla Commissione, per offrire un servizio diffuso di informazione sull’Unione Europea, sulle sue istituzioni, le politiche comunitarie, le opportunità di mobilità e finanziamento. Chi volesse partecipare deve registratevi mandando una mail, entro lunedì 23 novembre, a: ufficiostampa@rom.diplo.de con oggetto: «Iscrizione Caffè con Ambasciatore – La Spezia»