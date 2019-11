L'Unione corale ricorda Franco e Claudio Ricciardi nel concerto di venerdì in Piazza Brin

La Spezia - L’Unione corale sta per concludere un anno molto importante: l'associazione nasceva infatti cento anni fa, esattamente il 20 febbraio 1919.



"Venerdì 22 novembre, giorno in cui si celebra Santa Cecilia, patrona dei musicisti e dei cantanti, dedichiamo un concerto in particolare ai coristi del passato, a tutti quelli che non sono più fisicamente tra di noi ma che hanno segnato la storia della nostra Corale. E, nella chiesa di piazza Brin, un pensiero speciale va a Franco e Claudio Ricciardi", spiega Enrico Casarino, presidente dell'Unione corale spezzina.



"Il nostro archivio storico - prosegue - contiene una messe copiosa di informazioni interessanti e anche curiose sulla storia, non solo della Corale ma della vita cittadina, di cui qui daremo qualche assaggio, tra un brano musicale e l’altro.

Il programma musicale della serata volutamente attinge a brani del repertorio tipico dell’Unione corale, la quale, essendo essenzialmente una palestra di canto corale, non punta alla specializzazione in un genere particolare, ed anzi una delle caratteristiche dell’Unione corale è rappresentata da una spiccata versatilità spaziando dalla polifonia sacra e profana alla lirica; volendo individuare un filone specifico di attività, si può sottolineare la promozione e la diffusione dell’opera di musicisti spezzini del passato e contemporanei.

Eseguiremo brani di: Anton Bruckner, Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Faurè, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Carlo Alfredo Mussinelli, Tommaso Ludovico Grossi da Viadana, Jacob Arcadelt, Giovanni Croce, Licinio Refice, Giovanbattista Campodonico, Domenico Stella, Bepi De Marzi e Sergio Cherici".