L'Unione corale chiude l'anno del centenario con un concerto gratuito al Diocesano

La Spezia - Domenica 22 dicembre alle 17.30 l'Unione Corale La Spezia offrirà un concerto gratuito alla città presso il Museo Diocesano (via del Prione, 156).

L'occasione è collegata alla mostra di Icone russe raffiguranti la Vergine delle Tre Mani («Tricherousa» - La gran madre delle tre mani).

Sotto la direzione del Maestro Sergio Chierici, verranno eseguite musiche di Gounod, Refice, Campodonico, Chierici, Bruckner, Arcadelt, Puccini, Fauré, Mussinelli e canti della tradizione natalizia.

Con questo concerto l'Unione Corale conclude le sue attività del 2019, l'anno del Centenario per questa antica Associazione.



Nata il 20 febbraio 1919 dalla fusione di 3 preesistenti società corali, nel periodo in cui i teatri cittadini (in particolare il Politeama e il Monteverdi) producevano una feconda attività operistica, l'Unione Corale costituiva il referente costante per gli allestimenti lirici; negli anni ha continuato a prendere parte alle rappresentazioni liriche e nel contempo a organizzare concerti e a partecipare a rassegne, essendo spesso presente agli appuntamenti civici.

Il repertorio dell’Unione Corale spazia dalla polifonia sacra e profana alla lirica, promuovendo altresì la diffusione dell’opera di musicisti spezzini del passato e contemporanei. Nella sua storia, l’Associazione vanta tradizioni anche nella didattica musicale che tuttora prosegue attraverso l'avvicinamento e la formazione di base di aspiranti coristi.