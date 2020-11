L'Unione Fraterna lascia la storica sede di Via Colombo

La Spezia - La Società di Mutuo Soccorso “Unione Fraterna e Fratellanza Artigiana” ha lasciato la sua sede storica di Via Colombo 99 per trasferirsi nei nuovi locali in Via Alzario Croce 10 a Migliarina. Una scelta obbligata e dolorosa che, in concomitanza con l’improvvisa scomparsa della Presidente Anna Maria Carignani, ha bloccato per un periodo la normale operatività e il contatto con i soci. Terminati i lavori di ristrutturazione degli uffici, il trasloco di arredi e archivi, sarà necessario rinnovare gli organismi per essere in grado di progettare le nuove attività. Per questo si è provveduto a convocare l’assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà in prima convocazione alle ore 8.30 del giorno 11 dicembre 2020 presso la sede della Società in Via Alzario Croce n. 10 e, occorrendo, in seconda convocazione presso la medesima sede sociale il giorno sabato 12 dicembre alle 10.30 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: Elezione del Consiglio di Amministrazione a norma dello Statuto sociale e del Regolamento elettorale; proposta di approvazione di un fondo di riserva destinato a garantire le prestazioni mutualistiche dovute ai soci. Sono invitati a partecipare con diritto di voto i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento del contributo associativo.