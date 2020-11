L'Ucai non rinuncia alla mostra di Mismas che si sposta online

La Spezia - L'arte di Mismas è online. L'artista infatti ha messo a dispozione una selezione di disegni e acquerelli realizzati nel triennio 2018-2020. Le opere sono inserite nella programmazione nel sito dell’Ucai della Spezia dal 5 all'11 novembre 2020.

Per vedere la mostra sarà sufficiente digitare l’indirizzo www.ucailaspezia.org, cliccare sulla locandina della mostra. Con un altro click sulla prima immagine per vedere le opere a schermo intero. Con l'ausilio delle freccette ai margini destro o sinistro per far avanzare o retrocedere le immagini. È gradito un commento o un giudizio all’indirizzo di posta elettronica valmis2004@virgilio.it