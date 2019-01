L'Orlando Furioso di Accorsi sbarca al Teatro Civico

Sabato 2 e domenica 3 febbraio per la stagione di prosa, arriva l'attore bolognese, reduce dalla fortunata serie 1994 e dal successo con il film "Made in Italy".

La Spezia - Sabato 2 e domenica 3 febbraio nuovo appuntamento con la Stagione di Prosa del Teatro Civico della Spezia. In scena Stefano Accorsi in "Giocando con Orlando - Assolo". Tracce, memorie, letture da Orlando Furioso di Ludovico Ariosto secondo Marco Baliani. Uno spettacolo che toglie il fiato tra duelli e colpi di scena e che ha sempre al centro la romantica storia d’amore tra la bella Angelica e l’indomito Orlando.



In una scena dominata dalla sola presenza dei colossali cavalli di Mimmo Paladino, Stefano Accorsi gioca con i versi dell’Ariosto per condurre gli spettatori alla scoperta delle appassionanti avventure di Orlando. Nello spazio di un lampo ci si trova catapultati in un mondo romanzesco e senza confini abitato da dame in pericolo e cavalieri senza paura per seguirne le peripezie in un rocambolesco viaggio che conduce dalla Francia di Carlo Magno fin sulla luna. Un’esperienza unica per riscoprire la straordinaria forza di uno dei grandi capolavori della letteratura italiana, pensato fin dalla sua origine come opera di intrattenimento rivolta a tutti.



Una versione speciale che nasce dalla fortunata esperienza teatrale che ha visto Stefano Accorsi e Marco Baliani già confrontarsi in maniera appassionata e ironica, sui palcoscenici dei maggiori teatri italiani, con le parole immortali dell’Ariosto. Prodotto da Nuovo?Teatro diretta da Marco Balsamo, liberamente tratto da Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, adattamento teatrale e regia Marco Baliani, scene Mimmo Paladino, impianto scenico Daniele Spisa, costumi Alessandro Lai, luci Luca Barbati. Inizio fissato alle 20.45.



Ingresso (prevendita € 1) ? I platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 35, ridotto € 32, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 15 ? II platea, I galleria, palchi II fila: intero € 30, ridotto € 27, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 12 ? II galleria, palchi III fila: intero € 16, ridotto € 13, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 8. Prenotazioni: Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12, mercoledì anche 16-19. Oppure www.vivaticket.it Info: www.teatrocivico.it - info@teatrocivico.it.