L'Orchestra jazz del Conservatorio porta in scena "Sweet Time Suite" e altre musiche di Kenny Wheeler

La Spezia - Il trombettista Kenny Wheeler è stato uno dei maggiori esponenti del Jazz “europeo”. Il suo stile improntato ad un lirismo unico nel panorama Jazz mondiale, si riflette anche nelle sue composizioni ed arrangiamenti. La “Sweet Time Suite” ne è un mirabile esempio.

Il Concerto è il risultato del progetto di Istituto 18/19 del Dipartimento Jazz del Conservatorio che, come da diversi anni a questa parte, dedica una produzione annuale al Jazz orchestrale (tra le passate edizioni Birth of the Cool, Ellington's Sacred Concert, L'arte del mascheramento di Bruno Tommaso, Porgy and Bess nella versione di Gil Evans) coinvolgendo gran parte degli studenti iscritti ai corsi di Jazz nonché, come di consueto, studenti provenienti dalle altre classi di strumenti a fiato nell'intento di condividere l'esperienza con musicisti di formazione più tradizionale in un'ottica di conoscenza reciproca fra ambiti solo apparentemente distanti.



Programma:

• dalla "Sweet Time Suite"

? I - Opening

? II -Kind Folk

? III - For Jan

? IV -For P.A.

• Everybody's Song But My Own

• Smatte'r

• Sea Lady

• Sophie



Orchestra Jazz Conservatorio G. Puccini:

saxes: Valentina Renesto, Marco Bini, Davide Dal Vignale, Francesco Mazzali, Lorenzo Poletti

trombe: Daniele Giardina, Lorenzo Cimino, Giovanni Franceschini, Paolo Pietro Fiorito, Alice Innocenti

tromboni: Lugi Cedrola, Gioacchino Campo, Roberto Pinori, Paolo Della Greca

pianoforte: Piero Gaddi, Antonino Luca Zasa

voce: Lara Bertelloni

basso: Sandro De Lisi

chitarra: Bernardo Sommani

batteria: Ivan Lorenzetti



Solisti: Fabio Morgera: tromba e flicorno, Marco Bini: sax tenore

Direttore: Alessandro Fabbri

con la partecipazione di: Daniele Giardina 1° tromba, Piero Gaddi pianoforte, Valentina Renesto sax soprano