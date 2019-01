L’Orchestra della Svizzera italiana al Civico con Sergej Krylov

Aapre la nuova stagione dei “Concerti a Teatro”, promossi dalla Fondazione Carispezia. Sino al 25 gennaio è possibile sottoscrivere l'abbonamento per gli otto appuntamenti in programma sino ad aprile.

La Spezia - Sta per iniziare al Teatro Civico della Spezia la sesta stagione dei “Concerti a Teatro”: otto appuntamenti da gennaio ad aprile promossi dalla Fondazione Carispezia che vedranno protagonisti alcuni degli artisti più rinomati e acclamati nel mondo della musica classica.



Il primo concerto in cartellone si terrà venerdì 25 gennaio, alle 21, con l’Orchestra della Svizzera italiana e Sergej Krylov. Prodigioso violinista russo, in questa occasione Krylov si presenta anche in veste di direttore; insieme alla storica Orchestra della Svizzera italiana – fondata nel 1935 e da allora diretta da grandi personalità musicali - offrirà un programma di grande suggestione, con l’esecuzione del celebre concerto per violino e orchestra di Mendelssohn, una delle opere romantiche più amate dal pubblico.

Il concerto si aprirà sulle note del compositore estone Arvo Pärt con una delle sue composizione più note: Fratres. La musica di Pärt è apprezzata soprattutto per la semplicità d’ascolto e la trasparenza emotiva, che lo avvicinano al linguaggio minimalista. Seguirà la Serenata per archi, scritta da Antonin Dvorák in terra boema, a cui il brano si ispira per la carica melodica e popolare.



Il concerto sarà anticipato da una guida all’ascolto a cura del direttore artistico di “Concerti a Teatro”, Miren Etxaniz, il giorno stesso dell’evento, alle ore 18.00 presso il Ridotto del Teatro Civico, per fornire approfondimenti sul programma musicale e sull’intero cartellone (ingresso libero).



Fino al 25 gennaio, inoltre, sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento ai concerti in cartellone ad un costo contenuto, in particolare per le nuove generazioni: 90 euro è il costo massimo per gli otto appuntamenti, 65 euro il costo riservato per gli aventi diritto al prezzo ridotto; 35 euro per gli studenti universitari e i giovani under 19.



Per informazioni: www.fondazionecarispezia.it / Biglietteria Teatro Civico della Spezia via Fazio 45 e via Carpenino, La Spezia - tel. 0187 727521 - Online: www.vivaticket.it.