L'Orchestra Sinfonica della Spezia si esibisce a Migliarina

La Spezia - Domenica 8 dicembre alle ore 16 nella Chiesa di San Giovanni Battista a Migliarina si terrà il concerto dell’Orchestra Sinfonica della Spezia a cura della associazione Vis Harmoniae e della Filarmonica di Chiavari con il patrocinio del Comune della Spezia in collaborazione con Superba Chamber orchestra. (Ingresso libero)



Sarà il Maestro Danilo Marchiello a dirigere l’orchestra che eseguirà l’Ave Maria di Giuseppe Caccini e la sesta sinfonia in fa maggiore op 68 di Ludwig van Beethoven “Pastorale”.



L'Orchestra Sinfonica della Spezia è la prosecuzione e l'ampliamento naturale di ciò che è stata negli anni precedenti l'orchestra da camera della Spezia.



Il progetto nasce dalla volontà di giovani professionisti liguri, la maggior parte Spezzini o residenti nella provincia della Spezia, diplomati presso il nostro conservatorio cittadino "G. Puccini".



L'obbiettivo è quello di creare e far crescere un'orchestra cittadina con lo scopo di arricchire e coltivare il patrimonio artistico-culturale-coreutico della Città.



Inoltre l'orchestra sinfonica della Spezia (OSS) ha come obbiettivo secondario, ma non meno importante, quello dell'inserimento nel mondo del lavoro di vari studenti e talenti che la nostra città ha il pregio di avere tra i suoi cittadini.



Un progetto assai importante che è volto al coinvolgimento dei giovani nel panorama culturale e degli eventi che il Comune della Spezia sta portando avanti in questi anni, accrescendo sempre più quella che è la vita sociale cittadina nella quale ognuno di noi fa parte.



L'associazione culturale Vis Harmoniae nasce nel 2011 e si prefigge l'obbligo statutario di divulgare la cultura musicale e valorizzare le competenze sviluppatesi e formatesi nel territorio spezzino, con particolar riguardo verso la promozione di attività artistiche giovanili.



Il suo impegno principale è rivolto soprattutto al mondo della musica d'arte e su questo fronte l'associazione può vantare - a pochi anni dalla sua costituzione - un importante curriculum artistico e un riconosciuto impegno culturale e organizzativo. All'interno dell'associazione si sono formate e hanno potuto trovare espressione e consolidamento alcune tra le principali realtà musicali della provincia tra cui l'Orchestra da Camera della Spezia, il La Spezia Clarinet Choir e il LevanBrass Ensemble.



Questo impegno e i suoi frutti già conclamati e riconosciuti dalle più alte Istituzioni culturali - grazie al patrocinio del Conservatorio di Musica "G.Puccini" e quello della Provincia della Spezia - sono stati resi possibili grazie alla fondamentale collaborazione con il Centro di Arte Moderna e Contemporanea (CAMeC) e con il Centro Giovanile "Dialma Ruggiero", che ospita l'associazione e di cui l'associazione presiede l'organizzazione artistica della stagione di musica classica dal 2012 ad oggi.



Tra i vari traguardi raggiunti vale la pena ricordare la realizzazione della seria completa delle serenate per fiati di W.A.Mozart, opere eseguite nella provincia della Spezia e in quella di Massa-Carrara con l'Orchestra da camera della Spezia, nonché l'organizzazione - in collaborazione con il Conservatorio di musica "G. Puccini" - dell'evento "ContemporaneaMente", arrivato quest'anno alla sua III edizione, che organizza l'esecuzione di opere prime appositamente composte da giovani compositori spezzini, in collaborazione con il Conservatorio di musica "G. Puccini" della Spezia