L’Officina Botteghe d’Arte riprende le attività con i nuovi corsi e una mostra collettiva

La Spezia - Con il mese di ottobre, come da tradizione, ricominciano le attività dell’associazione culturale spezzina L’Officina Botteghe d’Arte, che da anni offre l’occasione di apprendere le diverse tecniche pittoriche tanto agli esperti, quanto a chi si avvicina al mondo dell’arte.



A tenere corsi amatoriali e professionali, al via in questi giorni, sono i due artisti Renzo Borella e Franca Puliti, che insegneranno agli allievi le principali nozioni e li guideranno nella realizzazione delle loro opere.



Le lezioni sono in programma tutti i lunedì dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23 (con Renzo Borella) e ogni martedì dalle 17 alle 19 (con Franca Puliti) nell’atelier di via Napoli 124 alla Spezia.



Diverse le tecniche, dall’olio all’acrilico, che gli iscritti ai corsi potranno sperimentare.



Per averne un saggio, si potrà far visita alla mostra collettiva degli allievi dei corsi dell’ultimo anno, che verrà inaugurata mercoledì 9 ottobre: appuntamento alle 18.30 nel Garden Bar dell’Hotel Genova di via Fratelli Rosselli 84, dove rimarrà aperta tutti i giorni per un mese, con orario 18-24.



Questi gli autori: Maurizio Catti, Daniele Cecchini, Elisa Del Sarto, Paolo Fontana, Simona Maggiore, Marzia Mattiuzzo, Alberto Orlandi, Maria Pia Pasquali, Cinzia Ravaioli, Mario Rollandi, Maurizio Romano, Chiara Tenca.



Chi fosse interessato ad avere informazioni sui corsi e ad iscriversi, potrà contattare il recapito 339-8594348.