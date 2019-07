L'Iraq subito dopo Saddam raccontato da chi l'ha visto

La Spezia - Appuntamento da non perdere sabato 20 luglio alle 18.30 presso il Centro Armonia dell'Essere a Migliarina, in via Sarzana 52, per la presentazione del libro “Il mio Iraq” di Dario Petucco. Presenterà la serata Patrizia Fiaschi, con letture del Circolo LaAV di La Spezia e la proiezione di un interessante video. Nel libro sono descritte la storia recente e le vicende interne dell'Iraq, ma sopratutto l'esperienza personale dell'autore, con spaccati di vita quotidiana che ci permette di conoscere qualcosa in più sulle missioni internazionali dei nostri militari.

A seguito della caduta del regime di Saddam Hussein, e dopo la formale richiesta del governo ad interim dell'Iraq, la NATO decise di costituire una missione per la selezione ed addestramento delle rinate Forze Armate irachene. L'autore, un maresciallo della Marina Militare, fu tra i primi ad arrivare a Baghdad nel luglio del 2005.



Il libro è la cronaca sincera di quel periodo narrata con parole semplici. Una esperienza di vita vissuta in un contesto difficile ed irripetibile. Scritta con la penna, ed il

cuore, rivolti al popolo iracheno. Il libro contiene una bella appendice fotografica e la prefazione del noto scrittore lericino Marco Buticchi. L’autore devolve i proventi della vendita del libro in beneficenza.