L’Iliade di Omero nella versione del Burbugiun

La Spezia - Continua il tour del gruppo di teatro amatoriale “Burbugiun” sotto la guida dell’infaticabile Luciano Bonati. Sabato 3 agosto alle 21 presso il “Piccolo Blu” di Campiglia sarà in scena l’Iliade di Omero ovviamente rivista e corretta nei dialetti della Lunigiana storica. Oltre allo spezzino saranno in scena le parlate di Quaratica, Pignone e Vernazza con l’aggiunta di alcune novità.

Bonati sarà accompagnato da un gruppo di appassionati con l’aggiunta di Pier Giorgio Cavallini entrato da quest’anno a far parte dei Burbugiun. Sulla scena si alterneranno divinità ed eroi omerici sia del campo acheo che troiano secondo un canovaccio che accompagnerà gli spettatori per oltre un’ora trasformando la tragedia epica in una serata all’insegna della risata, sempre e comunque mai dissacrante come dirà Luciano Bonati nelle vesti di Omero.