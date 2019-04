L’Ensemble vocale "Ars Maxima" al Museo Diocesano

Il concerto dal titolo “Northern lights” per la rassegna di musica da camera.

La Spezia - Prosegue dopo il successo dei primi due concerti, l’iniziativa organizzata dalla Società dei Concerti “I Concerti al Museo”, che propone in questa primavera cinque nuovi appuntamenti, nella bellissima cornice del Museo Diocesano, in Via Prione alla Spezia: sabato 6 aprile, alle 17 sarà di scena il gruppo vocale Ars Maxima, diretto dalla cantante spezzina Fernanda Piccini. Il gruppo è composto dai soprani A. Dallamarca, G. Parisi, D.Piccini, L.Pfanner, S.Salvatori; dai contralti C. Bakker, E. Botteghi, H. Krupinska, F. Piccini; dai tenori D.Bonotti, M.Cosmelli, N. Pasqualetti, A.Sechi e dai bassi L. Comelli, G.Marcello, F.Pochini, L.Ravalli; accompagnatore al pianoforte il M° Francesco Saviozzi.



Il programma, dal titolo: "Northen Lights, Suggestioni musicali antiche e nuove dal Nord Europa", prevede l’esecuzione di brani polifonici medievali e fiamminghi e contemporanei: Anonimo XII sec: Myrie it is, W.von der Vogelweide XIII sec.: Palaestina lied, G.Dufay XIV sec.: Ave maris stella, J.Desprez XV sec: In te, domine speravi, M.Rheinbergen XX sec.: Bleib bei uns, L.Halmos XXI sec.: Jubilate deo, I.Stravinskji XXI sec.: Ave Maria, Arvo Pärt XXI sec.: Drei hirten kinder, Ola Gjeilo XXI sec.: Ubi caritas, E.Esenvalds XXI sec.: Stars, M-Lauridsen XXI sec.: Sure on this shining night. Il gruppo vocale "Ars Maxima" si è formato quattro anni fa a Lucca ed ha al suo attivo numerosi concerti. I suoi componenti,in buona parte professionisti o musicisti, sono accomunati da un grande amore per la polifonia, intesa come esperienza musicale capace di creare gioia e armonia da condividere con gli altri. Ne è ideatore e animatore Fernanda Piccini. Il costo del biglietto è di € 7,00, ridotto € 5,00 per i soci della Società dei Concerti e gli allievi del Conservatorio. Per ulteriori info vedi il sito www.sdclaspezia.it. Per info e prenotazioni tel. 331/9615208.