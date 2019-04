L'Ensamble del Conservatorio, avanguardia della musica contemporane

Ultima data per la rassegna "I Concerti al Museo" che hanno visto protagonista l'istituto superiore di studi musicali di Via XX Settembre.

La Spezia - Si conclude con successo la rassegna organizzata dalla Società dei Concerti “I Concerti al Museo”, con un concerto dedicato alla Musica Contemporanea, domenica 28 aprile alle 17. Protagonista sarà l'Ensemble del LabMusCont (laboratorio di musica contemporanea) del Conservatorio della Spezia, composto dal direttore Andrea Nicoli, Emma Longo al flauto, Michela Puca al violino, Nicolò Zappavigna al violoncello, Luca Bianchi al clarinetto, Francesco Mazzali al sassofono, Nicola Sciarpa e Marco Longo al pianoforte, Davide Sinigaglia alle percussioni. L'Ensemble è una realtà presente ed attiva da più di un decennio.



Da qualche anno è divenuto un corso stabile all'interno del piano di studi dei corsi triennali e biennali. La finalità del gruppo è quella di confrontarsi coi nuovi linguaggi che, attraverso composizioni spesso scritte appositamente per l'occasione, gli autori di oggi adoperano per esprimere il loro pensiero musicale. Non mancano proposte ed approfondimenti che spaziano ampiamente nel secolo passato. Anche l'aspetto della interdisciplinarietà fra le arti è una delle caratteristiche del LabMusCont, ed in questo contesto più volte l’Ensemble ha collaborato con autori letterari o visuali.



Si può senz'altro affermare che in questi ultimi anni il LAbMusCont rappresenti di fatto l'unico attore realmente impegnato e specializzato nello studio, ricerca e promozione della musica contemporanea alla Spezia. Nel concerto di domenica verranno proposti brani di autori celebri come Lachenmann e Clementi assieme ad una buona rappresentanza della musica contemporanea italiana come Gardella, Bo, Vaglini e Nicoli (direttore del l’ensemble). Oltre a questo due eventi performativi che fungeranno da interconnessione fra parti diverse del concerto. Il costo del biglietto è di € 7,00, ridotto € 5,00 per i soci della Società dei Concerti e gli allievi del Conservatorio. Per ulteriori info vedi il sito www.sdclaspezia.it. Per info e prenotazioni tel. 331/9615208.